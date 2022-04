Nasce CinemAbruzzo Campus: giovani filmmaker da tutto il mondo si formeranno nella regione verde d’Italia

Avezzano. Nasce in Italia la prima residenza artistica focalizzata su una produzione eco-sostenibile, dal know-how teorico fino alla distribuzione. In Italia nasce CinemAbruzzo Campus, la prima residenza artistica in Europa interamente dedicata alla produzione cinematografica eco-sostenibile.



Organizzato da CinemAbruzzo Aps, offre un programma ricco e articolato per approfondire e mettere a disposizione dei partecipanti tutti gli strumenti tecnici e le best practices di una produzione totalmente green, attraverso un percorso non esclusivamente teorico ma orientato alla produzione.



Rivolto specificatamente a 14 filmmaker under 35 da tutto il mondo, il CineCampus ha ottenuto il riconoscimento e il finanziamento a valere sui “progetti speciali” della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e presenta una formula a 360 gradi unica nel suo genere: la realizzazione di sette progetti cineaudiovisivi, procedendo per tutte le fasi in una modalità carbon neutral, che consentono di compensare le emissioni prodotte durante le specifiche fasi operative.



Il programma, in fase di avvio agli inizi di giugno 2022, prevede due mesi di lezioni teoriche non solo sul green producing, a partire dai principali e recentissimi protocolli europei, ma anche lezioni su questioni ambientali, incontri con professionisti del settore e approfondimenti tematici, dalla pre-produzione alle strategie audience development. I filmmaker potranno poi mettere in pratica il know-how appreso per tutto il mese di settembre, supportati dai tutor e dal team tecnico messo a disposizione, ideando e realizzando un progetto audiovisivo che sarà poi distribuito e proiettato all’interno di rassegne locali e nazionali.

Sarà la regione verde d’Italia, con i suoi Parchi protetti e oltre il 40% di territorio di riserve naturali, ad ospitare la residenza artistica. I filmmaker selezionati soggiorneranno a Forme di Massa d’Albe in Abruzzo, comune immerso tra

l’Area Archeologica di Alba Fucens e la Riserva Naturale Regionale Sirente Velino. A corollario del CineCampus è infatti anche la sfida tematica che i filmmaker dovranno affrontare: raccontare, attraverso una cinematografia green, il territorio marsicano, sconvolto nel tempo da due significativi eventi d’impatto storico: il prosciugamento del Lago del Fucino, avvenuto a fine ‘800, e il terremoto del 1915, che costò la vita a oltre 30.000 persone, sancendo di fatto un traumatico vuoto generazionale.



Questa nuova spinta verso una narrazione organica della storia del territorio, proiettata verso il futuro, è stata fortemente voluta da un gruppo di giovani professionisti che in pochi anni ha saputo creare una realtà capace di riportare al centro d’interesse il cinema in Abruzzo. Grazie alla realizzazione di una vera e propria Factory di settore, due Festival cinematografici, una casa di produzione, un marchio di distribuzione e, non ultimo, il CineCampus, CinemAbruzzo Aps, associazione fondata dal regista e produttore Paolo Santamaria, è diventata un punto di riferimento nella regione per tutti coloro che si occupano di audiovisivo e per gli appassionati di cinema, con un particolare sguardo alle nuove generazioni.



“Aprire il nostro territorio al mondo, ricercando attraverso tale sinergia un’identità purtroppo lacerata e dimenticata, ci sembra il miglior spirito per infondere nuova linfa creativa.” racconta Paolo Santamaria “Siamo un gruppo di giovani professionisti e ci è parso inoltre naturale non solo accogliere, ma farci promotori con i fatti di uno dei cambiamenti più importanti e attuali, qual è la spinta verso l’eco-sostenibilità, una trasformazione che inizia a riguardare finalmente anche la produzione cinematografica.

È da pochi anni che l’industria del settore ha accolto le sfide dovute al cambiamento climatico. Eppure, in un lasso di tempo relativamente breve, sono rapidamente cresciute a livello europeo le realtà e le iniziative verso un cinema sostenibile attraverso la definizione di protocolli e certificazioni, quali il Green Film Rating System, la creazione di nuove figure professionali, la nascita di case di produzione eco-sostenibili e la loro promozione a livello europeo da parte di realtà internazionali quali ad esempio EUFCN, il network delle Film Commission Europee.

Anche l’Italia ha già all’attivo film realizzati in maniera sostenibile, fra tutti Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, Palma d’oro a Cannes per la sceneggiatura, oltre alla creazione di propri protocolli, l’istituzione di premi dedicati e la formazione di figure specifiche come il Green Manager.



In questo contesto, CinemAbruzzo Campus propone un programma unico e del tutto nuovo nel panorama nazionale ed Europeo. Il campus offre una formazione a trecentosessanta gradi, dalla teoria alla realizzazione pratica, ed è rivolto a una specifica figura professionale come quella del filmmaker.



Il CineCampus è inoltre totalmente gratuito per tutti i registi che fanno parte della low economy europea e per quelli provenienti da Paesi extra-europei a bassa capacità economica. È gratuito anche per tutti gli studenti di scuole di cinema.



Le iscrizioni sono attive fino al 31 maggio, per tutte le informazioni consultare il sito: cinemabruzzo.com/cinecampus.

CinemAbruzzo Aps



Associazione Culturale fondata ad Avezzano nel 2016 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura cinematografica, con una particolare attenzione al cinema d’autore e di qualità. Il 21 Ottobre 2021, alla luce dell’adeguamento richiesto per gli enti del terzo settore, assume la forma di Associazione di promozione sociale (APS) con il nominativo di CinemAbruzzo Aps. Collabora durante tutto l’anno con numerosi enti e associazioni, proponendo e curando rassegne cinematografiche tematiche. Fonda nel 2017 il festival cinematografico “Cinema e Ambiente Avezzano”, assieme alla cooperativa Ambecò per la direzione artistica di Paolo Santamaria. Nel 2021, a seguito della crisi pandemica, la stessa associazione inaugura la gestione del “Garofano Rosso Film Festival” a Forme di Massa d’Albe (AQ), creando un punto di incontro emozionale nel piccolo borgo ai piedi del Sirente-Velino con un’attenzione rivolta a temi quali la diversità, l’inclusione e l’uguaglianza di genere. A fine 2021 CinemAbruzzo vive il suo lancio ufficiale online attraverso la piattaforma web dedicata, progettata per riunire i professionisti che a vario titolo operano in Abruzzo nell’ambito cinematografico e degli audiovisivi, in modo da favorire la creazione di un tessuto culturale ed economico certo, forte e attivo intorno al settore, permettendo a chi opera in questo territorio di mostrarsi e rappresentarsi in modo libero, originale, indipendente e profondo. Il lavoro di relazione, lo scambio di informazioni e di saperi, la connessione tra operatori, istituzioni, organismi territoriali e associazioni è il modo con cui CinemAbruzzo intende attuare i suoi obiettivi. Il progetto del CineCampus di CinemAbruzzo vuole essere la sintesi dei valori del progetto, realizzando una residenza artistica di alto livello che possa portare visibilità a territori e autori coinvolti.