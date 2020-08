Nasce ad Ortucchio Villa Liliana, una nuova casa funeraria aperta a tutte le religioni

Ortucchio. Nasce a Ortucchio Villa Liliana, una nuova Casa Funeraria, curata dall’Agenzia funebre Longo.



La casa funeraria sarà inaugurata oggi, mercoledì 12 agosto 2020, alle 19, in via Madonna delle Vigne, al civico 75.

In questi ultimi anni in tutta Italia molto imprese di onoranze funebri hanno voluto investire sulla propria attività realizzando una Casa Funeraria o una Sala per il Commiato, utili a implementare la qualità dei servizi ai cittadini.

Villa Liliana è un ambiente dove poter salutare per l’ultima volta il proprio caro che non c’è più, in un modo più riservato e confortevole rispetto a quello offerto dagli obitori degli ospedali o delle case di cura.

Una volta trasferita la salma nella Casa Funeraria, i familiari possono affidarsi a uno staff di professionisti in grado di farsi carico di tutte le pratiche legate allo svolgimento della cerimonia funebre e soprattutto hanno la possibilità di ricevere amici e parenti in un ambiente confortevole.

La struttura è composta da tre sale del commiato, una cappella per le cerimonie funebri e un ampio parcheggio.



Sarà possibile ospitare anche cerimonie non cattoliche con un servizio curato in ogni minimo dettaglio.



#ADVERTISING