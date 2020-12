Nasce ad Avezzano un parco per gli amici a quattro zampe, arriva in città un’area attrezzata per cani

Avezzano. Nasce ad Avezzano “Il parco degli amici”, un’area attrezzata per i cani. Il Comune di Avezzano, con la legge regionale del 28 gennaio 2020, ha ottenuto un finanziamento di 35mila euro destinato alla realizzazione di un’area attrezzata per i cani. La stessa è stata individuata nella zona nord della città, al confine con Via Massa D’Albe.

Con il crescere dell’attenzione verso gli spazi verdi, infatti, sta assumendo sempre più rilevanza il rapporto tra l’uso delle aree e la presenza degli animali. In alcune zone, in particolar modo, gli animali da compagnia possono produrre effetti negativi soprattutto sulle siepi e gli alberi. D’altra parte, è un fatto che il numero dei proprietari sia aumentato significativamente: i cani registrati sono molte migliaia.

Per questo è opportuno che, in alcuni spazi, essi possano muoversi liberamente anche senza guinzaglio e svolgere molteplici attività non contemplate fino ad ora. Oggi quasi tutte le aree verdi esistenti nella zona nord della città sono accessibili ai cani, ad eccezione di due zone della pineta, ove sono presenti parchi gioco per i bambini e che sono utilizzate per lo sport.

Con il progetto finanziato e denominato “parco degli amici-parco educativo per cani”, si renderà disponibile un’area attrezzata per svolgere attività rivolte agli amici a quattro zampe.

Il “Parco degli amici”, voluto dall’amministrazione Di Pangrazio, “sarà strutturato in zone diversificate: corsi agility dog, corsi addestramento cani, zona sgambatura libera, zona riservata ai cani di piccola taglia, zona pensione, zona riservata ai cani con problemi di socializzazione. Per l’apertura del Parco l’appuntamento è fissato per maggio 2021.