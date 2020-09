Nasce ad Avezzano l’Associazione culturale giovanile “Pagina Bianca”

Avezzano. Circa 50 ragazzi, motivati da una causa comune, si sono riuniti nella soleggiata domenica 13 Settembre, per svolgere la prima giornata ecologico-culturale della neo Associazione Giovanile “Pagina Bianca”.

Ciò è avvenuto presso il parco antistante la chiesa Spirito Santo di Avezzano, luogo frequentato da giovani, famiglie, sportivi ed amici a quattro zampe. La giornata si è svolta all’insegna dell’ecologia e dell’arte. L’obiettivo principale, quindi, non è stato solamente quello di bonificare un’area della città di Avezzano, ma dimostrare come questa può essere riutilizzata.

A tal riguardo, si è esibita, in concomitanza con l’attività menzionata, la cantate Alessandra Stornelli, che sulle note di canzoni di vario genere, ha allietato la mattinata. Altresì, Alessandra Stornelli ha allestito delle attrezzature completamente ecologiche e rispettose della natura circostante per porre in essere la sua performance musicale.

L’iniziativa in questione è stata possibile anche grazie al contributo apportato dall’azienda “Iclean” sita nella zona industriale della città, che ha donato all’associazione vario materiale, come guanti antitaglio, sacchi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti ed altro, affinché l’attività riuscisse. Da notare come, in un momento storico difficile dovuto anche ad un’emergenza sanitaria ancora in atto, dei ragazzi, tutti under 35, nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, abbiano deciso di dedicarsi alla città, apportando un contributo fondamentale per chiunque abbia il piacere di frequentare quella zona, ripulita e rigenerata. I ragazzi hanno mostrato tanta soddisfazione non solo per il loro operato, ma dagli apprezzamenti dei passanti e del parroco della Chiesa Spirito Santo Don Antonio Salone.

L’Associazione invita tutti i cittadini a seguirla sui propri canali di comunicazione (Facebook e Instagram), per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti che verteranno anche su altri temi cui si occupa la stessa come sociale, sport, economia, eventi e molto altro.