Nasce ad Avezzano il movimento Siamo Europei coordinato da Cococcia: una nuova sfida per la nostra provincia

“Siamo europei è un movimento creato per dare riconoscimento a tutti gli elettori che oggi non si sentono più rappresentati da nessun partito politico”, spiega Cococcia, “la scelta di staccarsi dal Pd è figlia di scelte attuate dal partito stesso, e da una mancanza di coerenza degli organi dirigenti, i quali senza nessun accordo programmatico e dopo aver attaccato in tutti i modi i 5 stelle, hanno deciso improvvisamente di fare un governo con essi”.

“I tre partiti maggiori della politica italiana in questi due mesi hanno dato dimostrazione di non essere vicini ai problemi dei cittadini”, sottolinea il marsicano, “ma di essere vicini ai problemi personali di poltrone. Siamo Europei ha preso fin dall’inizio le distanze da queste scelte fondando un movimento autonomo le cui basi si strutturano su dei punti programmatici molto importanti, più investimenti in scuole, infrastrutture e taglio del cuneo fiscale”.

“Con la nascita del comitato inizia una nuova sfida per la nostra provincia”, conclude, “inclusiva di nuove persone e di nuovi progetti per il futuro”.