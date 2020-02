Nasce ad Avezzano il comitato giovanile di centrodestra “Cambiamo il futuro-Avezzano”

Avezzano. Si è costituito, ad Avezzano, il comitato giovanile di “Cambiamo il Futuro – Avezzano”. Ne fanno parte Valerio Angeloni, Paolo Assetta, Francesco Bonanni, Fabio De Feudis, Paolo Del Ponte, Matteo Di Genova, Maurizio Di Genova, Mario Franchi, Giorgia Panei, Cristina Prescorvitoiu. Avezzano. Si è costituito, ad Avezzano, il comitato giovanile di “Cambiamo il Futuro – Avezzano”. Ne fanno parte Valerio Angeloni, Paolo Assetta, Francesco Bonanni, Fabio De Feudis, Paolo Del Ponte, Matteo Di Genova, Maurizio Di Genova, Mario Franchi, Giorgia Panei, Cristina Prescorvitoiu.

Coordinatore è il giovanissimo Matteo Di Genova, studente di Ingegneria all’Università dell’Aquila e attivo in campo politico e associativo. “E’ la dimostrazione – si legge in una nota del movimento – che esperienza e novità possono non solo coesistere ma proficuamente collaborare per il bene del territorio e della comunità”. Ai ragazzi del comitato sono giunti dal senatore Gaetano Quagliariello, dal vicepresidente vicario del consiglio regionale abruzzese Roberto Santangelo e dai rappresentanti territoriali del movimento i migliori auguri di buon lavoro.