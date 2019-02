Nasce a Pescasseroli un’associazione di soli ragazzi, Del Principe: riscossa sociale, non vogliamo abbandonare il paese

Pescasseroli. Nasce un’associazione di soli ragazzi, circa 10, compresi fra i 18 e 30 anni come me, Edoardo del Principe di 30 e il presidente, il giovanissimo Ezio Roselli di 19 anni, e poi ancora Andrea , Giacomo, Andrea Meks, Loris, Francesco, Pierpaolo, Filippo, Edoardo Ruggine, nasce a Pescasseroli, capitale del parco, nell’alta val Sangro. Per attirare i giovani di tutta Italia e il mondo a conoscere i posti montani.

Invece abbiamo detto no. Un no secco che ci ha fatto organizzare vari eventi musicali per accogliere nel periodo turistico e non molti nostri coetanei, per portarli quassù, a ballare e divertirsi tra questa valle meravigliosa. La necessità di fare qualcosa per il nostro paese, la continua lotta per riportare la nostra Pescasseroli a ciò che hanno vissuto i nostri padri, negli anni 70 , quando era la regina dell’Appennino. In questi due anni abbiamo portato a ballare quassù a Pescasseroli , nel periodo estivo tantissimi ragazzi di Roma, Napoli e Bari, e vogliamo fare e regalare sempre più emozioni. Per questo è nata dopo due anni l’associazione Quatran da pesck, no rivoluzione, ma speranza.

“Da consigliere comunale di Pescasseroli quale sono”, ha raccontato Edoardo Del Principe, “lo reputo un successo e una riscossa sociale, invece di stare in piazza a bivaccare e pronti ad arrendersi a qualsiasi vizio, ho voluto fin dall’inizio allontanarli da li e portarli, attraverso il gusto di creare emozioni nuove, a fare divertire anche altri ragazzi come noi di altre città e altre realtà molto più grandi della nostra. Per il nostro paese è la seconda ottima notizia, dopo la rinascita della asd Pescasseroli anche l’associazione Quatran da pesck è un nuovo motivo per far restare i giovani qui nella nostra Pescasseroli”.

