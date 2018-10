Studio dei fenomeni ambientali locali, a Massa D’Albe nasce la commissione Territorio e Ambiente

Massa D’Albe. Il Comune di Massa D’Albe ha istituito la Commissione di Studio “Territorio ed Ambiente”, la quale ha preso operatività, a seguito della delibera n. 18/2018 del 06/09/2018, lo scorso 15 settembre con la nomina dei componenti dei quali tre appartenenti all’amministrazione stessa e tre esterni.

La Commissione avrà ruolo analitico, consultivo e propulsivo per l’amministrazione locale, in quanto provvederà a studiare i più rilevanti fenomeni ambientali che interessano il territorio del Comune di Massa D’Albe e dei Comuni limitrofi, quali ad esempio l’impianto di compostaggio, le discariche abusive, gli impianti di escavazione, la fauna selvatica.

L’amministrazione gioverà delle relazioni stilate dalla Commissione in termini di conoscenza più approfondita delle indicate problematiche, onde agire in modo congruo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione stessa, al fine di raggiungere risultati sostenibili e definitivi nell’interesse della popolazione.

Tra i componenti della Commissione di studio “Territorio ed Ambiente”, appartenenti all’amministrazione del Comune di Massa D’Albe ci sono Nicola Blasetti, presidente di Commissione, Giulio Cofini e Simone Giffi. Tra i membri esterni nominati emergono i nomi di Velina Armati, Rino Colitti e Francesco Carattoli.