Nasce a Celano il percorso turistico e culturale “Madonne fra le torri e Celano da scoprire”

Celano. “Il percorso turistico e culturale che attraversa l’intero centro di Celano e ne ricorda le sue storiche origini, sia riconosciuto dall’Amministrazione comunale e al contempo inserito nell’ambito delle manifestazioni della giornata nazionale del trekking urbano sostenuta dall’Associazione nazionale comuni italiani Anci.” Questo è quanto affermano in una nota congiunta il gruppo di Unione Popolare – Celano per tramite della portavoce Franca Innocenzi e la consigliera di Per Celano Angela Marcanio.

Lo scorso 2 ottobre il gruppo ha promosso e organizzato il primo viaggio culturale tra arte e storia lungo le antiche vie del centro storico di Celano dal titolo esplicativo “Salviamo il centro storico”. Tale iniziativa ha avuto un apprezzamento unanime ed una partecipazione di pubblico oltre ogni aspettativa. Questo anche grazie all’apporto di Giancarlo Sociali che ha guidato, in quella occasione, i partecipanti illustrando il suggestivo percorso e le sue sfumature. Durante la camminata era presente la consigliera Marcanio che ha da subito sposato il progetto manifestando il suo interesse nel dare un contributo. In quella occasione si è rafforzata la necessità, come era già nelle intenzioni, di sviluppare e far riconoscere questo percorso sia nell’ottica turistica e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Celano, sia con l’obbiettivo di un recupero, una riqualificazione e un generale rilancio del centro cittadino. Da quel momento molti sono stati gli incontri finalizzati alla stesura e alla presentazione del progetto che oggi prende il titolo “Madonne fra le torri e Celano da scoprire” e che punta a valorizzare le aree meno note del centro storico cittadino esaltandone le caratteristiche. “La comune intenzione” affermano Innocenzi del gruppo di Unione Popolare e Marcanio “è quella di arrivare a un vero riconoscimento del percorso urbano. Proprio in questa ottica, nei prossimi giorni, presenteremo pubblicamente alla città il progetto che abbiamo studiato e sviluppato: si tratta, lo ricordiamo, di un percorso pedonale mappato e sicuro che si snoda tra i tre antichi ordini di mura che dividevano in altrettante sezioni l’abitato medioevale di Celano sul pendio verso la piana del Fucino.”

“Unitamente alla presentazione” conclude la nota “ci faremo carico, inoltre, di portare, alla prima seduta utile, il progetto all’attenzione del Consiglio comunale, dove, ci auguriamo, che nessuno farà mancare il proprio sostegno ad una idea nuova ed alternativa di vivere, far conoscere e riqualificare la città.”