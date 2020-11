Musicista riscopre una vecchia canzone dedicata a Sante Marie e la incide per non farla dimenticare (Video)

Sante Marie. Il maestro Mirko Rossi riscopre una vecchia canzone dedicata al suo paese e la incide per non farla dimenticare. Si chiama proprio “Santemariana” la canzone scritta nel 1959 da Italo Ricci, maestro della scuola primaria Lombardo Radice ed ex sindaco, e da Mario Vitale, maestro. Un vecchio testo che il musicista Rossi ha riscoperto grazie a Maria Sofia che ne custodiva una copia e a Sergio Vitale che ricordava gli arrangiamenti, e ha deciso di incidere per fare in modo che non venga dimenticata.

E così da un foglio scritto a macchina e conservato gelosamente Rossi ha creato un video e lo ha pubblicato su You Tube rendendolo di fatto accessibile a giovani e giovanissimi.