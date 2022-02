Musica per la pace dalla Marsica, l’orchestra giovanile pronta a suonare per l’Ucraina

Avezzano. Fervono i preparativi in città per il concerto per la pace. L’amministrazione comunale di Avezzano ha accolto i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole in rete per mettere in piedi quanto prima un concerto per la pace alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore.

Il progetto è promosso dall’orchestra giovanile della diocesi dei Marsi che già in altre occasioni si è esibita per ribadire la necessità della pace tra i popoli. L’assessore alla Cultura, Pierluigi Di Stefano, ha ribadito ai dirigenti scolastici e ai docenti la piena disponibilità per l’organizzazione dell’evento.