Avezzano. Musica Italiana e tanto divertimento saranno protagoniste questa sera in Piazza Risorgimento, con un altro appuntamento del Cartellone Eventi in programma per l’ estate avezzanese 2018. Alle 21.30 a salire sul palco sarà il caleidoscopico artista celanese Viktor Piro accompagnato da una band di musicisti locali che sapranno coinvolgere il pubblico con musica rigorosamente live.

