Musica in Live, nella Marsica al via il Festival di Sanremo Rock

Carsoli – Dopo il grande successo dell’ Evento 2020, il prestigioso FESTIVAL DI SANREMO ROCK sbarca ancora nella Marsica! Musica, arte, spettacolo, i colori della Musica Emergente daranno vita in un weekend estivo ad Evento unico nel suo genere! Il 10 e 11 luglio 2021, la B. M. Music – Live Tour Experience, Quality Live Music, presenterà a Carsoli il più famoso e longevo contest per artisti emergenti della scena Rock & Trend italiana.

Nato nel 1987 come costola del più famoso Festival della Canzone, Sanremo Rock é un brand storico che ha portato al successo moltissimi big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluevertigo, solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Paul McCartney, George Harrison, Withney Huston; e ancora i nostri Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Irene Grandi.

Il 10 e 11 luglio 2021, presso l’ Area Leperecchia a Carsoli , a partire dalle ore 17.00, i migliori artisti emergenti di più regioni si metteranno in gioco per aggiudicarsi un posto alle finalissime in programma a Settembre 2021 presso il TEATRO ARISTON DI SANREMO, Tempio della Musica Italiana!

Ma vi sarà anche un EVENTO NELL’ EVENTO, annuncia Fabbri Catia, produttore artistico della kermesse, nonché production manager della B. M. Music: nel corso delle serate si esibiranno GRANDI OSPITI, tra i quali JEAN-MICHEL BYRON (ex voce dei TOTO ) e il grande chitarrista IVAN MARGARI, con il loro Nuovo Progetto SLO EXPRESS BLUES BAND; gli EQUIPE 84 – LA STORIA , la Prestigiosa Band che ha fatto, e continua a fare, la STORIA DELLA MUSICA ITALIANA ; i giovanissimi BAD MEDICINE , vincitori del GRAMMY ROCK INTERNATIONAL e del Premio DIGIFE WEB 2020; CRISTIAN MELIS, vincitore del titolo “BAND PIÙ RADIOFONICA ” nell’ Ultima Edizione di SANREMO ROCK!

La professionalità di E. Malandra, sinonimo di qualità e competenza nel settore Service, la verve dei conduttori radiofonici D. Orecchio (Radio 108 Network) , e R. Tibaldi (Art Radio), presenti sul posto con i loro team,oltre alla rinomata competenza del giornalista Daniele Imperiale critico musicale, arricchiranno una manifestazione che si prospetta da non perdere! Un ritorno IN GRANDE della Musica Live!