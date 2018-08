Musica e solidarietà a Sante Marie, grande successo al concerto di beneficenza per l’Aipd Marsica

Sante Marie. Un pomeriggio all’insegna della musica tra il genere classico e quello moderno per raccogliere fondi destinati all’Aipd Marsica, l’Associazione Italiana per le persone con Sindrome di Down. È questo l’evento benefico che si è svolto ieri a Sante Marie organizzato dalla Commissione Pari Opportunità. L’appuntamento con il concerto “Dalle arie d’opera alle note moderne” ha avuto inizio alle 17:30 nella chiesa Santa Maria delle Grazie dove il duo formato dal soprano Natalia Tiburzi e dalla pianista Valentina Di Marco si è esibito per la nobile causa. La serata è stata un successo di pubblico, consensi e risultati concreti. Sono intervenuti il sindaco di Sante Marie e assessore regionale Lorenzo Berardinetti e la presidente dell’Aipd Marsica Monica Carducci.