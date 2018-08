Musica e shopping a Carsoli con la Notte Bianca organizzata da Confcommercio e Ascom

Carsoli. Manca poco all’evento organizzato dall’associazione Confcommercio imprese per l’Italia, sezione Ascom di Carsoli, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

A partire dalle 20 il centro verrà trasformato in un grande villaggio all’aria aperta dove non mancheranno musica, spettacolo e animazione per i più piccoli.

“Nella Notte Bianca si esibiranno diverse band musicali e ci saranno diversi eventi in alcuni punti strategici del paese”, hanno commentato l’assessore al commercio, Alessandra Zazza, e il presidente dell’Ascom Carsoli Giuseppe De Simone, “al fine della buona riuscita della serata, le attività commerciali che aderiranno alla manifestazione, rimarranno aperte, proponendo le loro migliori offerte ai clienti per una sera di shopping e musica sotto la luna”.

L’obiettivo della Confcommercio è stato proprio quello di fondere sotto la luce della luna le vetrine accese e la musica della strada per una notte bianca che possa rendere più vivo il centro di Carsoli.

