Musica dal vivo, su internet la petizione per farla ripartire: l’appello di Harmonia Novissima

Avezzano. È partita su Change.org la petizione on line per far ripartire la musica dal vivo.

A diffondere la notizia anche Harmonia Novissima, l’associazione musicale presieduta da Pino Franceschini, con la direzione artistica del maestro Massimo Coccia.

“Le sale da concerto e i teatri si sono dimostrati tra i luoghi più sicuri e controllabili in cui è possibile evitare ogni assembramento”, si legge nel testo della petizione indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Cultura, “pur offrendo al pubblico un servizio per l’anima, perché musica e cultura sono sollievo e identità culturale, sono generazioni di artisti e operatori del settore abbandonati al loro destino e un pubblico che sempre più ha bisogno di bellezza in sicurezza. Sostieni la nostra richiesta di una ripartenza sana con la tua firma”.

A promuovere la petizione sono le 108 associazioni AIAM in supporto all’appello AGIS.

Dell’Associazione italiana delle Attività Musicali fa parte anche l’avezzanese Harmonia Novissima, rappresentata nel consiglio direttivo nazionale dal maestro Coccia.

Per firmare la petizione clicca qui: http://chng.it/dyxtd6gq