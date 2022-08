Musica classica, 20 giovani musicisti da Europa e Colombia in concerto a Pescasseroli

Pescasseroli. Arrivano da Spagna, Francia, Italia, Colombia e dai conservatori di mezza Europa i 20 giovani musicisti che, per una settimana e sotto la guida di professori abruzzesi, saranno ospiti nella nostra regione per una full immersion di studio che si concluderà con una serie di concerti nel nostro territorio.

Il progetto, denominato “Lo Scrigno di Euterpe” e nato dalla collaborazione tra l’associazione abruzzese “Modulazioni d’Arte”, l’ensemble “Camerata dels Pirineus” e “Innovarte Ensemble” di Lugano, vede la presenza di giovani che si sono conosciuti da piccolissimi e che si incontrano ogni estate sui Pirenei per fare musica insieme, confrontarsi e condividere le esperienze artistiche fatte nei conservatori superiori di tutta Europa.

A loro si uniranno i violoncellisti dell’ensemble “I Violoncellieri” e alcuni giovani talenti italiani, sotto la direzione del Maestro Gianluca Febo, musicista abruzzese residente in Svizzera e costantemente impegnato in tournè e progetti internazionali.

Il gruppo, attualmente occupato in una sessione di prove a Villamagna, si esibirà in un programma che andrà dal “divertimento KV 136 in Re Maggiore” di Mozart alle “Danze rumene” di Bartók alla “serenata per archi in Do Maggiore op.18” di Čajkovskij, toccando anche la musica da film con una suite dal “Signore degli Anelli” di Howard Shore trascritta per orchestra d’archi da Gianluca Febo.

Gli appuntamenti sono i seguenti: il 20 agosto ore 20.00 a Villamagna per esibizioni itineranti e un concerto finale nelle piazzette del borgo, dove sono anche previste degustazioni di vino delle cantine locali; il 21 alle ore 21.15 all’Aurum Pescara nella suggestiva cornice di piazzale Michelucci; il 22 tra le montagne di Pescasseroli nel parco dell’hotel Residence club Primula; il 23, dopo un flash mob presso il centro “Porte di Pescara”, alle 21.30 per l’ultimo concerto nella chiesa della Beata Vergine Maria Lauretana di Cappelle sul Tavo. In più è in programma un evento a sorpresa in una location poco convenzionale per la musica da camera che verrà svelata nei prossimi giorni…

