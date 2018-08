Muretto in blocchetti abbattuto dopo lo schianto tra due auto, ferita una persona

Avezzano. Prima lo schianto forse per una mancata precedenza, poi un’auto che finisce contro un muro di blocchi. Una persona è rimasta ferita. E’ accaduto nel tardo pomeriggio ad Avezzano, nella zona di via America.

lo schianto è avvenuto prima delle 20 all’incrocio tra via Austrialia e via Vestini tra due macchine. Sul posto sono arrivati subito i residenti che hanno sentito lo schianto. Subito dopo sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118, oltre ai vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Avezzano ma grazie all’airbag ha riportato solo ferite non gravi.