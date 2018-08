Murales Fontamara, domani l’ultima parola sulla parete. Il sindaco: momento simbolico

Aielli. Domani alle 19 si scriverà a mano l’ultima parola sulla parete di Aielli del libro Fontamara di Ignazio Silone.

L’ultima pennellata di un lavoro che ha fatto il giro del mondo. “Un momento importante”, afferma il sindaco di Aielli Enzo Di Natale, “e altamente simbolico, da domani infatti il libro sarà integralmente leggibile sulla ‘nostra’ parete“.

L’opera finanziata dal Comune di Aielli, pensata da Andrea Parente e realizzata dallo stesso in collaborazione con Ambra Sbrama e Ema Jons si può quindi considerare conclusa. “Sarà per noi la fine di un tempo in cui amici, collaboratori, curiosi e critici hanno generato qualcosa che non sappiamo denominare ma che speriamo sia un inizio”, afferma l’artista Andrea Alleg, “in conclusione del lavoro auspichiamo ci siano gli interessati per scambiare un saluto e due chiacchiere rivolte al futuro”.