Muore solo all’improvviso in casa, Canistro dice addio a Giovanni Rai

Canistro. È morto Giovanni Rai, 70 anni, di Canistro Superiore. L’uomo è stato trovato riverso a terra nella sua abitazione da alcune persone del posto che si sono allarmate e hanno allertato i soccorsi e i militari dell’Arma.

I carabinieri sono arrivati dalla stazione di Balsorano e hanno richiesto sul posto anche l’intervento del magistrato per accertare che si trattasse di una morte naturale. Rai era stato visto in paese a ora di pranzo e dopo qualche ora è stato trovato morto sul pavimento della sua casa a Canistro Superiore.

I sanitari hanno accertato che si trattasse di una morte natural dovuta a un malore e per questo, per via di tutte le restrizioni previste dai protocolli Covid non si è potuto procedere per la veglia funebre e altro e visto che l’uomo viveva solo, la salma è stata trasportata al cimitero in attesa del rito funebre.

Giovanni Rai era tornato solo da un paio di anni dal Belgio, faceva parte di una famiglia di emigranti, una delle tante che dalla Valle Roveto si era trasferita nel Nord Europa per trovare lavoro e poi ci era rimasta.

In paese gli volevano bene tutti, era un amicone e aveva un carattere solare ed era sempre disponibile con chiunque.