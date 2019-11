Muore nella notte in circostanze da chiarire, la sera aveva chiamato il 118. Trovata dai genitori al mattino

Avezzano. E’ morta in circostanze poco chiare. Una donna di Celano, Barbara Franchi, 46 anni, è stata trovata al mattino dai genitori priva di vita nel letto. Non è chiaro quale siano le cause del decesso. Celano piange la sua scomparsa, persona riservata e a modo, sensibile e altruista, che lascia due adorabili figlie.

La sera prima la donna non si era sentita bene e i genitori avevano chiesto l’intervento del 118. Era stata soccorsa, forse a causa di un attacco di epilessia, poi tutto sembrava fosse tornato normale. Qualcosa però non è andato per il verso giusto.

Infatti la mattina i genitori l’hanno trovata prima di vita nel suo giaciglio e hanno chiamato nuovamente i soccorsi sanitari. Questa volta però non c’è stato più nulla da fare. Il personale addetto ha dovuto constatare l’avvenuto decesso. Sul caso, con ogni probabilità, saranno aperte delle indagini e sarà eseguito un esame autoptico.