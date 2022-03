Muore nel paesino di montagna d’Abruzzo con 4 abitanti, addio al pastore Amato Del Gizzi

Ortona dei Marsi. È morto nelal piccola frazione di Ortona dei Marsi, dove aveva scelto di vivere, Amato Del Gizzi. A darne notizia è Giammarco De Vincentis che racconta: “È venuto a mancare zio Amatuccio, Amato Del Gizzi, malato da qualche tempo. È voluto rimanere fino alla morte in quel piccolo borgo, insieme alla moglie. Santa Maria Maddalena è una frazione di Ortona dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Conosciuta dal 1 Maggio 2004 come la Madonna del Sassolino. Insieme a lui alla moglie zia Filomena e a pochissimi amici abbiamo installato la statua della Madonna. Insieme alla moglie zia Filomena, erano Custodi della chiesetta che sta a Valle della Madonnina nel centro del paese”.

“Ci sono rimaste ad abitare quattro persone, una fiammella accesa che continua ad illuminare la serenità, in quel luogo di pace… Loro, non avendo figli, sono stati fino all’ultimo momento e saranno ricordati per sempre come gli zii della Madonnina. Chiediamo alla Madonna e buon Dio di proteggere zia Filomena che è rimasta sola, e ché la Madonna protegga anche quel pugno di case. Gran parte sono già abbandonate, ma perché restano come testimoni del luogo che il tempo non cancellare mai. Un caro abbraccio a zio Amatuccio, e che riposi in pace nei pascoli del cielo. Lui era un allevatore legato alla pastorizia e ha portato avanti questa tradizione fin quando le forze glielo hanno permesso. Mi dispiace non poter essere lì con lui oggi, c’è ancora freddo e tanta neve la salute mi tiene inchiodato al letto. Oggi ci sarà il funerale, invito tutti a pregare per lui. Un pezzo di Storia ci sta lasciando. La valle del giovenco oggi piange un figlio innamorato delle sue radici e della terra dove era nato”.

I funerali ci saranno oggi, alle 11, nella chiesetta di Santa Maria.