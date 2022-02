Muore nel bosco colto da un malore, lutto a Carsoli per la scomparsa di Mario Alfani

Carsoli. Lutto a Carsoli per la morte di Mario Alfani, noto cacciatore e amante dei boschi, piccolo imprenditore, sempre molto attivo sul territorio. Alfani questa mattina è stato trovato da un cinquantenne del Reatino che stava anch’egli attraversando lo stesso bosco, a Tufo di Carsoli, in cui si trovava Alfani.

L’uomo ha fatto di tutto per salvarlo: ha immediatamente allertato i sanitari del 118 ma purtroppo per Alfani non c’è stato nulla da fare. È stato preso da un malore che non gli ha lasciato via di scampo.

Sul posto per accertare l’accaduto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno verificato le circostanze e la morte naturale.

Alfani era un grande lavoratore. A Carsoli lo conoscevano tutti. Insieme ai suoi figli aveva rilevato diverse attività commerciali, fino ad aprire la pizzeria “Da Mario”, molto frequentata da tutto il comprensorio. Lascia i figli Claudio e Alessandra e la moglie, Alba Zazza.

I funerali domani 10 febbraio 2022, alle 15, nella chiesa di Santa Vittoria a Carsoli.