Muore mentre svuota la cantina allagata dopo il nubifragio, ex carabiniere di Avezzano colto da un malore

Avezzano. E’ morto mente tentava di ripulire la cantina allagata da acqua e fango. La vittima è un carabinieri in pensione, che dopo il nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto su Avezzano su gran parte dei comuni marsicani, era corso in cantina per salvare tutto ciò che era all’interno e ripulirla dall’allagamento. Si tratta di Sante Salvati, 71 anni, di Avezzano, da tutti conosciuto come Santino e che per tanti anni aveva lavorato alla compagnia di Tagliacozzo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, stava cercando asciugare la cantina invasa dall’acqua durante il temporale ma è stato colto da un malore. Nonostante i tentativi di soccorso per lui non c’è stato nulla da fare. L’ex militare dell’Arma era stato in servizio, prima della pensione, al nucleo operativo di Tagliacozzo.

Cordoglio per l’accaduto è stato espresso dalla sezione avezzanese dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) che si sono uniti “al dolore dell’amico e collega Mirko Salvati per la prematura e improvvisa perdita del papà Santino”. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità ad Avezzano.

Tutti ricordano Sante Salvati come un carabinieri serio, integerrimo, dedito al lavoro, all’Arma e alla famiglia.

A rischiare per l’alluvione di ieri anche i passeggeri di un’auto rimasta intrappolata nel sottopasso di Avezzano, lungo la ex via Albense. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune con il Commissario prefettizio.