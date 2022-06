Muore mentre fa jogging sulla spiaggia a Montesilvano, Celano in lutto per la morte di Ulanio

Celano. Muore mentre fa jogging sulla spiaggia a Montesilvano. Francesco Ulanio, medico di 48 anni, si è spento dopo un malore nei pressi di Porto Allegro. Celanese, già medico dell’Avezzano rugby e punto di riferimento per il centro vaccinale anti – covid di Celano, era uno sportivo e amava correre e andare in montagna.

Medico del 118 lavorava sulle ambulanze e prestava soccorso a migliaia di persone in tutto il territorio. In questi giorni, come spesso faceva, con la moglie Antonella Morgante, nutrizionista, e i suoi tre figli, da Celano si era spostato a Montesilvano per qualche giorno di mare.

Questa mattina intorno alle 7 era uscito di casa per una corsa prima della giornata in spiaggia. Un rituale che osservava spesso, sia quando era a Celano, sia quando si spostava a Montesilvano. Proprio quando si trovava nella zona dei Grandi Alberghi ha accusato un malore e, nonostante l’intervento del 118, non ce l’ha fatta.

Sconvolta la comunità di Celano che si è stretta subito intorno al fratello Abramo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, e ai suoi familiari, per una morte inaspettata e improvvisa.