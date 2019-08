Muore la nonnina di Tagliacozzo, aveva 105 anni. Fede e bontà sono stati i segreti dalla sua longevità

Tagliacozzo. Muore la nonnina di Tagliacozzo. Maria Gatti in Cottone aveva 105 anni e mezzo. Una longevità caratterizzata da fede e bontà. Aveva compiuto 105 anni a febbraio festeggiata tra l’affetto dei familiari. Si è spenta all’ospedale di Avezzano nella tarda serata di ieri dopo un periodo di malattia durato circa sette mesi. Per il resto della sua vita era stata sempre bene in salute e non aveva mai avuto malanni. A 100 anni aveva ricevuto un riconoscimento dalla municipalità.

Moglie dello storico maresciallo della Forestale, Orazio Cottone, originaria di Casagiove (Caserta), con il marito si trasferì a Tagliacozzo nel 1950 e da allora è sempre rimasta nella sua città di adozione raggiungendo la veneranda età in buona salute fisica e mentale.

Donna cordiale, elegante, di carattere gioviale ed educato, è stata una vera istituzione in città, non solo per le sue gentilezza, ma anche per le doti umane che la contraddistinguevano, come bontà e fede. La sua vita è stata caratterizzata da una grande fede, il principale aspetto della sua vita. Una fede che l’ha aiutata a superare i tanti momenti di difficoltà e a renderla una persona ricca di serenità interiore che trasmetteva all’esterno grazie alla sua cordialità.

Amante della cucina napoletana e abruzzese era arrivata a quasi 105 anni di età in perfetta forma. Negli ultimi mesi è stata stretta dall’affetto dei familiari dalla figlia Adriana, dalla nipote Valentina e dalle famiglie Pasqualone e Cottone. I funerali si terranno domani, sabato 31 agosto, alle 11.30, nella chiesa della Santissima Annunziata di Tagliacozzo.