Muore in un tragico incidente stradale Giuseppe Pugliese, il fornitore nella Marsica della buona frutta pugliese

Celano. La comunità di Celano che lo conosceva come un amico, quasi “adottato” dalla Marsica, si è svegliata con la tragica notizia della morte del giovane Giuseppe Pugliese, originario di Cerignola, in Puglia.

Pugliese a maggio avrebbe compiuto 36 anni. Aveva un bimbo piccolo ed era un marito affettuoso e devoto. Era sposato da qualche anno con Annalucia. È morto in un incidente stradale sulla ex strada statale 16 nel tratto Cerignola – Canosa di Puglia. L’incidente è accaduto intorno alle 22 e con lui c’era anche il padre, che ha riportato delle ferite ma non gravi.

“Da ieri sera, quando mi è stata data la tragica notizia, dentro di me regna una tristezza infinita, ho trascorso tutta la notte senza dormire pensando a te caro amico, tutt’ora mi sembra che tutto questo non sia vero, eppure purtroppo è tutto vero”, ha scritto su Facebook Giampiero Paris, dell’Hotel ristorante Le Gole di Celano, dove da tanti anni Giuseppe Pugliese con il padre Pietro, che tutti conoscevano solo come Pierino, alloggiavano quando erano di passaggio nella Marsica.

A Celano, ma in tutta la Marsica in generale, Giuseppe e suo padre erano molto conosciuti perché vendevano la frutta, rifornendo numerose attività commerciali della zona. Persone affidabili, professionisti del settore, già da tanti anni.

“Voglio ricordati così Giusè, sorridente e non solo, di te porterò sempre il ricordo della bella persona che eri: umile, gentile, educato, dedito alla famiglia e al lavoro. Mi mancherai Giuseppe, veglia sempre su di noi, sulla tua bellissima famiglia e soprattutto sul tuo piccolo Pietro. Mi mancherai tantissimo!”, ha concluso Paris.

Nella Marsica vive anche un parente di Giuseppe Pugliese, Donato Marinaro, che ha un’importante attività imprenditoriale di vendita di olive.

Il servizio funebre è a cura delle onoranze funebri San Pio di Cerignola. La procura della Repubblica competente per territorio ha predisposto un esame di ispezione cadaverica e non appena ci sarà il nulla osta sarà fissata la data dei funerali.