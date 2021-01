Muore improvvisamente a 52 anni l’imprenditore avezzanese Domenico De Amicis

Avezzano. La città di Avezzano piange la morte prematura e improvvisa di Domenico De Amicis, assicuratore 52enne molto apprezzato in città.

De Amicis ha avuto un malore ed è morto all’interno della sua agenzia finanziaria e assicurativa “InveStore Avezzano”, che si trova a confine tra Avezzano e Scurcola Marsicana.

Non appena si è diffusa la notizia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social che lo ricordano come un uomo solare e empatico.

De Amicis era molto conosciuto anche perché faceva parte dell’associazione teatrale Tre Conche, centro di aggregazione di tutta l’area nord di Avezzano.

Tra gli altri:

Hai scelto un’uscita di scena alla tua maniera… lasciandoci tutti sorpresi… ciao PRESIDE’… il commento dell’amico dell’associazione teatrale Tre Conche, Renzo Leonio.

Un tifoso vero. Domenico De Amicis. Avremmo voluto raccontarvi di una sua iniziativa. Di un suo gesto a sostegno del club. E invece siamo costretti a raccontarvi che Domenico oggi ci ha salutato. All’improvviso. Amico del presidente Paris, in prima persona si era impegnato per far tornare al comando del club il nostro patron nell’ottobre del 2019. Ci lascia una persona vera. Un biancoverde dentro e fuori. E riteniamo che questa perdita sia davvero ingiusta. Inaccettabile. Inaudita. La morte spesso va accettata, stavolta facciamo davvero fatica. Caro Domenico ci mancherai sugli spalti del dei Marsi e nelle tue trasferte in stile Vecchia Guardia. Riposa in pace. Scrive la pagina Facebook dell’Avezzano Calcio. “Peppì,come se fa co tì che va sempre sbattènn”… Un colpo all’anima, quante chiacchierate durante il lockdown, quante risate insieme alla partita. Oggi ci lascia un Avezzanese doc, un uomo immensamente buono e degno di questa vita, che spesso ci porta via le migliori persone,non riesco a crederci…CIAO AMICO MIO…mi mancherai… lo ricorda Giuseppe Mancini.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi ma per il noto imprenditore non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita alla casa funeraria Rossi in via Nuova ad Avezzano.

I funerali si terranno domenica 17 gennaio 2020, alle 15, nella chiesa Madonna del Passo di Avezzano.

De Amicis lascia la moglie e due figli, la madre e due fratelli.