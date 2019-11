Muore Eugenia Ippoliti, il cordoglio della grande famiglia di Afes: la tua forza rimarrà un grande bagaglio

Avezzano. È morta Eugenia Ippoliti, 54enne storica collaboratrice dell’Afes. La donna, che lascia il marito Massimo e due figlie, era madre e professionista stimata da tutti. Cordoglio è stato espresso da Marco D’Aurelio, amministratore del consorzio Afes di Avezzano.

“Addio carissima Eugenia”, ha detto D’Aurelio, “la tua forza e la tua professionalità rimarranno per sempre un nostro grande bagaglio, grazie di tutto. Eugenia Ippoliti, da tutti conosciuta per la sua attività professionale nella formazione professionale abruzzese, da tempo lottava contro una malattia incurabile con la forza e la discrezione che l’ha sempre contraddistinta. Stimata da tutti i consulenti e professionisti per la sua attività che l’ha vista protagonista in numerosi campi dell’istruzione e formazione professionale, dalla progettazione, alla docenza, al coordinamento didattico”.

“Con la sua scomparsa”, ha spiegato l’amministratore di Afes, “il Consorzio perde non solo una figura centrale ed un punto di riferimento per l’attività di formazione, ma una donna che ha saputo farsi amare e stimare per la sua grande capacità di trasmettere la passione per il lavoro e per la vita”.