Muore Berardo Ruggeri, storico presidente della Marruviana Volley: cordoglio a San Benedetto

San Benedetto. Si è spento all’età di 70 anni Berardo Ruggeri, dirigente Snam in pensione, persona molto conosciuta in tutta la Marsica e per tanti anni presidente della Marruviana Volley.

Viene ricordato come una persona disponibile, sempre col sorriso sulle labbra e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Il 70enne è morto all’ospedale di Avezzano a causa di una malattia.

Era una persona attiva nel sociale nella politica. Faceva parte di un’associazione culturale, caffè letterario.

È vissuto per molti anni a Milano e poi in Puglia, ma è sempre tornato nel suo paese di origine che tanto amava.

Tutti lo ricordano per la sua serietà e correttezza. Lascia un grande vuoto in coloro che lo hanno conosciuto.