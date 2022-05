Muore all’hospice di Pescina a 64 anni, un’amica: “Aiutateci a pagare il funerale, era un brav’uomo”

Celano. È partito su Facebook, sulla pagina social “Non sei di Celano se…” un appello per raccogliere fondi per la spesa del funerale di Dumitru Cristea, a Celano conosciuto da tutti solo come “Mitel”.

“Voglio raccontavi la storia di Dumitru Cristea, conosciuto da tutti come Mitel”, ha scritto su Facebook un’amica di famiglia, connazionale di Cristea, morto a 64 anni, all’hospice di Pescina, dopo una malattia.

“Mitel è arrivato in Italia dalla Romania nei primi anni 2000, come molti altri in cerca di una vita migliore, in balia della fortuna. La vita purtroppo lo ha messo di fronte a molti ostacoli, il più grande di tutti il fatto che i suoi figli e sua moglie,rimasti in Romania, pian piano hanno cominciato a voltargli le spalle, ritrovandosi poi solo di fronte ad una feroce malattia che lo ha tragicamente debellato. Mitel si è spento ieri presso Hospice di Pescina all’età di 64 anni, dopo mesi di atroce sofferenza… Al suo fianco c’era solo (Zînica), sua nipote che lo ha accompagnato in questo calvario. È proprio lei a chiedere ora disperatamente aiuto. Essendo entrambi indigenti non ha mezzi per seppellirlo e fa appello al grande cuore della nostra comunità celanese: chiunque vuole e può, anche nel piccolo, contribuire ed aiutare (Zînica) a raccogliere una modica somma per pagare i funerali e concedere un posto sereno a Mitel, almeno nell’aldilà, può recarsi all’impresa funebre Marcanio e lasciare una piccola donazione, saranno loro a definirne i dettagli in loco. Ringraziamo tutti di cuore e speriamo che questo messaggio arrivi lì dove deve arrivare, perché ancora crediamo nei valori e nell’umanità”.

Mitel a Celano lo conoscevano in tanti, era un brav’uomo, aveva lavorato per diversi anni come operaio in una ditta sulla Tiburtina, a Celano. I funerali si svolgeranno domani, martedì 17 maggio, alle 16.30 alla parrocchia del Sacro Cuore a Celano.

Chiunque volesse contribuire con una donazione per pagare le spese del servizio funebre, può rivolgersi all’agenzia funebre Marcanio di Celano.