Muore a 75 anni Angelo Donzelli, storico norcino e imprenditore tagliacozzano: il cordoglio della città

Tagliacozzo. E’ morto Angelo Donzelli, storico norcino e imprenditore tagliacozzano. Aveva 75 anni ed è mancato all’affetto della famiglia questa mattina. Aveva portato avanti a Tagliacozzo l’attività avviata dal nonno di origini milanesi nel lontano 1890. E’ morto tra l’affetto dei familiari nella sua abitazione. Lascia la moglie Antonietta e i figli, Rossella e Carlo, entrambi imprenditori nel settore gastronomico.

Con lui se ne va il rappresentante di una generazione di norcini che da anni si occupano di valorizzare i prodotti e le migliori aziende del territorio. Attività di produzione portata avanti oggi in chiave moderna dal figlio che promuove la produzione in tutta la nazione anche con innovazioni gastronomiche in eventi e fiere internazionali.

Nell’ultimo mese le sue condizioni di salute avevano subito un netto peggioramento. La salma si trova nella casa funeraria di Tagliacozzo e il rito funebre verrà celebrato domani mattina in forma privata come previsto dalla normativa vigente in merito all’emergenza coronavirus. Alla famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione.