Muore a 40 anni, anche lui di covid a poche ore di distanza dal padre: Marsica sotto shock

Tagliacozzo. Muore a poche ore di distanza dal padre. Alberto, 40 anni, e il padre Giovanni, di 73, erano ricoverati a causa del coronavirus. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto. Alberto Valentini non aveva patologie e si trovava all’ospedale di Avezzano.

Alberto era una persona riservata e buona, sportiva e amante della natura. La notizia ha scosso l’intera comunità. “Alberto Valentini, il papà Giovanni, mancato qualche ora fa, e la mamma Nunziatina, mancata qualche anno fa, l’hanno chiamato a sé, evidentemente gli uni non potevano vedersi divisi da lui e lui non poteva restare senza di loro”, ha scritto il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, “nella tragedia umana di una famiglia dissipata dal covid e dal male, consideriamo il ricongiungimento in Cielo di queste tre belle persone, da tutti qui a Tagliacozzo, conosciute, stimate e ben volute. Il Signore della Vita li tenga stretti nell’abbraccio della pace”.

A quanto pare le condizioni del giovane sono precipitate improvvisamente. Una gara di solidarietà era partita nel comune turistico marsicano per sostenere Alberto in un momento di difficoltà visto che era rimasto solo. Ma in modo inaspettato anche lui non ce l’ha fatta.