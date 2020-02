Multe T-red, Verrecchia: i documenti parlano chiaro, prevedevano di incassare 2milioni di euro

Avezzano. Il T – red che nei mesi scorsi a gettato nel panico migliaia di cittadini avezzanesi e marsicani torna a far parlare di sè. Le multe recapitate e le tante battaglie legali intraprese hanno animato la discussione in città e in tanti si sono scagliati contro amministratori e dirigenti per la scarsa comunicazione.

Nei giorni scorsi l’ex sindaco, Gabriele De Angelis, tramite le pagine de Il Centro ha chiarito che sulla vicenda del T – red non ha colpe. A rispondergli è arrivato Massimo Verrecchia, ex consigliere comunale già onorevole del centrodestra. “Gira gira e la colpa di questo T-Red è dei cittadini”, ha ironizzato Verrecchia,

“oltre a ricordare la nota conferenza stampa è bene far conoscere allora quali documenti (approvati dalla giunta) ci sono alla base di quella decisione per capire in maniera inequivocabile le responsabilità”.

L’attuale capo segreteria del presidente della Regione, Marco Marsilio, ha illustrato passo passo l’iter seguito per l’entrata in vigore del T – red. “Tutto ciò di seguito approvato dalla giunta previsto nel Dup massimo provvedimento di programmazione e di indirizzo politico amministrativo del comune (allegato obbligatorio al bilancio ). Successivo stanziamento nel Peg (piano esecutivo di gestione), delle somme necessarie all’acquisto, coinvolgimento del settore lavori pubblici per i lavori