Mozziconi di sigarette e preservativi fuori la scuola: la denuncia di una mamma

Avezzano. Mozziconi di sigarette e preservativi per terra. È questa la scena di degrado a cui ha assistito una cittadina che ha deciso di segnalare e denunciare l’ennesimo atto di inciviltà alla nostra redazione.

“Un vero e proprio degrado davanti alla scuola Mazzini di Avezzano”, dichiara, “che voglio segnalare come mamma ma soprattutto come cittadino. Questa mattina, all’angolo dell’entrata e uscita su via Fontana della scuola erano presenti mozziconi di sigarette e preservativi oltre ad evidenti macchie di urina”.

“Non credo sia una richiesta impossibile”, denuncia, “che gli ingressi delle scuole pubbliche siano quanto meno decenti. In questo periodo chiediamo ai bambini di essere asettici con tutti, di rinunciare al loro stesso essere bambini, obbligandoli a non condurre una vita sociale, a non scambiarsi nulla a non toccarsi a non poter parlare senza una maschera davanti la bocca e le istituzioni? Che spettacolo indecente e fuori da ogni minima norma civile mostrano?”.