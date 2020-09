Mozzarella di bufala campana D.O.P. Come conservarla? Ecco le linee guida di Elite Surgelati

Vi abbiamo già parlato della vera mozzarella di bufala campana D.O.P. e di come Elite Surgelati da Salerno riesce a portarla direttamente a casa vostra (per maggiori dettagli clicca qui).

Ricca di tutte le proprietà organolettiche, la mozzarella di bufala non viene trattata chimicamente o alterata in alcun modo.

Il latte viene lavorato appena dopo la mungitura per garantire freschezza assoluta e artigianalità.

Proprio per questo, è importante conoscere le giuste procedure per una perfetta conservazione che vi permettano di non rovinare la qualità della materia prima.

Prima di passare nel dettaglio ai consigli relativi alla giusta conservazione, è necessario premettere che si raccomanda di consumare la mozzarella i primi giorni che seguono la consegna affinché non perda tutti i suoi principi nutritivi.

Ecco le linee guida di Elite Surgelati che vi aiuteranno a conservare e gustare nel migliore dei modi la mozzarella di bufala campana D.O.P.

Una volta ricevuta la mozzarella a casa propria, per i primi tre giorni bisogna mantenerla fuori dal frigorifero, immergendo la busta in acqua a 18/20°. Dal quarto al sesto giorno, sarà possibile mettere in frigorifero la mozzarella a 4/6° E’ consigliabile – ma non obbligatorio – prima di servire e lasciarvi coccolare dall’inconfondibile gusto della mozzarella, riscaldarla immergendo la busta in acqua a 30/35° per circa 15 minuti.

Per le vostre ricette, inoltre, avrete la possibilità di scegliere ciò che fa al caso vostro: ciliegine di bufala da inserire in un antipasto, treccia di bufala da servire come secondo piatto, ricotta di bufala da spalmare su pane o crostini e molto altro ancora.

Adesso che avete capito come fare, non vi resta che scoprire le varianti sfogliando il catalogo online https://www.elitesurgelati.it e ordinarla chiamando il numero 0863 497011.

