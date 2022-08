Mozione di solidarietà al consigliere Cotturone, la soddisfazione del Pd: “Stop a campagne d’odio”

Celano. “Questo voto certifica e riafferma il valore politico e morale di Calvino Cotturone a cui ribadiamo il pieno sostegno e la solidarietà per l’accaduto. Ringraziamo l’intero consiglio comunale per il voto favorevole espresso. Un plauso particolare va ad Angela Marcanio e Vincenzo Torrelli per la particolare sensibilità che hanno avuto con questa iniziativa e per l’autonomia che da sempre hanno dimostrato. Non comprendiamo, e non intendiamo alimentare, la polemica sterile e fuori luogo del sindaco che ancora una volta si è attardato in un vittimismo ed in esternazioni rancorose. Da ora basta con le campagne d’odio e le aggressioni verbali, tutto il Consiglio comunale e le forze politiche, riacquistino la necessaria unità per affrontare le nuove sfide e superare velocemente il grave momento di crisi economica che sta investendo anche la nostra città. Il Partito Democratico di Celano è impegnato a portare avanti una costruttiva azione di ascolto dei cittadini, e sta elaborando delle proposte concrete a sostegno delle fasce più deboli della popolazione a partire dai più fragili, ai disoccupati, alle famiglie e alle imprese”. Così in una nota il PD di Celano a commento della mozione che è stata approvata in Consiglio comunale, di solidarietà a Calvino Cotturone a seguito delle minacce ricevute nelle scorse settimane.

