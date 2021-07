MovimentoGrandiMinuti, Maicol Palumbo di Hub09 si aggiudica il prestigioso premio GWA 2021

Avezzano. Il Movimento Grandi Minuti, che il marsicano Maicol Palumbo ha ideato qualche tempo fa e nel tempo è stato in grado di portare all’attenzione dei più importanti media italiani, nella notte ha ricevuto il Grand Award Engagement 2021 di Touchpoint.

La manifestazione, alla seconda edizione, è dedicata in particolar modo ai migliori progetti negli ambiti Pr, Digital, Live Communication, Experience Design, Branded Entertainment, Promo, Employer Branding e Comunicazione Interna, Loyalty e Influencer Marketing, ma ad aggiudicarsi il Grand Award 2021, il premio in assoluto più prestigioso dell’intera competizione, è stato il progetto MGM (Movimento Grandi Minuti) realizzato dall’agenzia HUB09 per Pasta Garofalo. Il movimento, ideato dalla geniale mente di Maicol Palumbo, ha lottato sin dalla sua nascita per inserire il tempo di cottura sulle confezioni di pasta in un carattere decisamente più grande e in un posto più visibile. L‘evento è stato trasmesso in diretta streaming dal Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano e visibile sulla piattaforma OltreLaMedia.tv. Il premio è stato disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, e la cerimonia di presentazione è arrivata al termine dei dei Touchpoint Days Engagement, la maratona di 3 giorni che ha visto confrontarsi con il team di Touchpoint personalità di spicco del mondo della comunicazione, dell’intrattenimento, della cultura e delle imprese. Complimenti a Maicol Palumbo, che noi di MarsicaLive l’anno scorso avevamo già inserito nella classifica dei personaggi più influenti della Marsica 2020 (articolo qui)