Il Movimento 5 Stelle pianta gli alberi sul Salviano, domani l’iniziativa con il consigliere Fedele

Avezzano. Tutto pronto sul Salviano per l’arrivo di nuovi alberi. A piantarli nell’area protetta di Avezzano saranno gli attivisti del Movimento 5 Stelle che si ritroveranno di buon mattino sul Valico del Salviano per dare il via all’appuntamento “Alberi per il Futuro”.

Obiettivo riduzione in 10 anni di 500 chili di CO2 per il bene della città

“Il M5S di Avezzano vuole condividere l’appello delle nuove generazioni con un gesto concreto: piantare alberi per il futuro dei nostri figli e del Pianeta – ha commentato Giorgio Fedele, consigliere regionale – Gli alberi che pianteremo nei loro primi 10 anni di vita assorbiranno 500 chili di CO2, pari a quelli prodotti da un’auto di media cilindrata che percorre 4.500 km oppure da una caldaia a metano da 24kw accesa per 45 giorni. Sono dati che ci danno la misura del devastante impatto ambientale dei nostri consumi energetici e ci impegnano a cambiare rotta da subito”. La prossima settimana il Salviano sarà protagonista di un’altra iniziativa che riguarderà invece la pulizia di tutte le aree verdi come ricordato da MarsicaLive

Al lavoro sull’esempio di Gianroberto Casaleggio

“Alberi per il futuro – spiega in una nota del M5S – è un progetto che nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano ed entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio che, nel dicembre di quell’anno, partecipa alla messa a dimora di 577 alberi nel capoluogo lombardo. Gianroberto curava un piccolo bosco su un terreno di sua proprietà in Piemonte e in quell’occasione riuscì a condividere impegno e passione con molti altri cittadini. Dal 2015 ad oggi sono stati piantati oltre 27.000 alberi in 72 comuni d’Italia”. Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi disagi – di cui MarsicaLive si è occupata – proprio nell’area protetta, a causa del forte vento che ha danneggiato molti alberi.