Movida violenta a Luco dei Marsi, emergono nuovi particolari sull’accaduto

Luco dei Marsi. Emergono nuovi dettagli in riferimento agli episodi di disturbo alla quiete pubblica di sabato notte, avvenuti nei pressi di via del municipio, poi sfociati in violenza (articolo disponibile qui).

Diverse le versioni dell’accaduto, da una parte e dall’altra, ma da una ricostruzione comune a diversi testimoni sembrerebbe che intorno alle 3 di notte si siano verificati, come ogni fine settimana, episodi di disturbo della quiete pubblica, con forti schiamazzi. Un passante a quel punto avrebbe chiesto al gruppo di non esagerare con gli schiamazzi ma purtroppo, complice anche il consumo di alcolici, i toni si sono alzati e la discussione è degenerata in violenza. Sempre a detta dei presenti nella colluttazione, forse per sbaglio, sarebbe rimasto coinvolto in particolar modo un ragazzo. Di questo episodio è stato avvisato immediatamente il genitore del ragazzo colpito, che poco più tardi ha raggiunto l’uomo nel suo domicilio, dove per regolare i conti l’ha ferito con una violenta testata sul volto. L’episodio in breve tempo ha fatto il giro del paese, tanto che sono in molti a conoscere le generalità del ragazzo e dei due adulti rimasti coinvolti. La sindaca De Rosa ieri ha affidato ai social il suo disappunto (articolo disponibile qui), non tanto per l’accaduto, ma per aver appreso dalla stampa di questo episodio, che a suo dire era stato montato ad arte per “sfregiare il paese” sulla base di ipotesi. La sindaca aveva anche minimizzato le “quattro gocce di sangue”, sostenendo che poteva essere di qualcuno che poteva averlo perso cadendo per le scale. Eppure, alla luce di questi nuovi particolari, emerge sempre più un problema di ordine pubblico in alcuni vicoli del paese, che soprattutto durante il fine settimana diventano terra di nessuno (ne parlammo già qui), costringendo i residenti a sporgere denunce contro ignoti per atti di vandalismo, ma anche ad installare di propria iniziativa delle telecamere, sia da parte di cittadini luchesi che extracomunitari che vivono in zona, visto che quelle installate dal Comune per questi episodi si stanno rivelando di scarsa utilità.