Movida violenta a Celano: tavoli e sedie spaccate in un locale del centro, un ferito in ospedale

Celano. Pugni, calci, tavoli e sedie rotte, fino al ferimento sul volto di un giovane che è finito in ospedale. Per lui dieci giorni di prognosi, per Celano, l’ennesima rissa nel centro storico che ha creato allarme tra i residenti.

È successo la notte a cavallo tra sabato e domenica, in un locale nel cuore di Celano. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri tramite una chiamata al 112. All’arrivo dei militari della stazione territoriale dal locale i protagonisti della lite si erano già allontanati.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che le botte siano partite tra due diverse comitive. Sembrerebbe che in entrambe ci fossero anche dei minorenni. Dopo una serie di occhiatacce sono partiti calci e pugni fino a quando a volare sembrerebbe essere stata una bottiglia che si è spaccata ferendo al volto un giovane.

I responsabili dell’episodio di violenza sono già stati individuati dai carabinieri che sono a lavoro per ricostruire l’accaduto in base alle testimonianzae dei presenti. La lite pare sia partita per futili motivi ma è stata una fortuna che solamente una persona sia rimasta ferita in quanto lo scontro pare sia stato molto violento.

Il ragazzo ferito probabilmente presenterà ora un esposto denuncia alle autorità competenti.

In piena emergenza sanitaria, in una cittadina affranta e preoccupata per la diffusione del Covid-19 che sembra allargarsi a macchia d’olio, a Celano la vita notturna non sembra essersi placata. Diversi i post lasciati ieri mattina su Facebook nei gruppi social in cui si confrontano i celanesi, che però, dopo qualche ora, sono stati cancellati.