Motociclista marsicano muore nello schianto contro un bus in Sardegna

Scurcola Marsicana. Tragico schianto sulla provinciale 196 tra Luras e Olbia, perde la vita un marsicano. Questa mattina, poco dopo le 9, Danilo De Simone, 42 anni originario di Cappelle dei Marsi, frazione di Scurcola Marsicana, si è scontrato con la sua moto contro un pullman di una compagnia locale.

De Simone, fratello di Nicola, sindaco di Scurcola Marsicana, da anni viveva a Roma. Si trovava in Sardegna insieme a un gruppo di amici per un fare un giro con la motocicletta, sua grande passione. Erano arrivati da poche ore a Olbia pronti a scoprire le strade sarde con le loro moto. Il pullman, che viaggiava senza passeggeri, procedeva in direzione Olbia, mentre il motociclista nella direzione opposta. Lo scontro è stato fatale per il 42enne che è morto sul colpo.

Sul posto soccorritori del 118, vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.