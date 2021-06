Moto sulle strade e gare non autorizzate, intensificati i controlli dei carabinieri a Collarmele

Collarmele. Sono rimbalzati da una chat all’altra di whatsapp alcuni screenshot di una conversazione che si è “innescata” su Facebook dove veniva annunciata per ieri, a Collarmele, una gara di moto che però non era stata autorizzata dalle autorità.

La competizione, annunciata da alcuni motociclisti di Tivoli, era attesa per ieri ma a quanto pare i centauri alla fine hanno deciso di cambiare itinerario. Probabilmente anche per il fatto che nella conversazione che ha generato una serie di botta e risposta sui social, per via della mancanza di correttezza e anche di sicurezza della gara, alla fine i motociclisti pare abbiano deciso di non passare per la Marsica.

Proprio per la giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Avezzano hanno spiegato una task force a contrasto del fenomeno. Per tutta la mattinata le strade che percorrono il centro di Collarmele sono state presidiate dai militari dell’Arma.

Si tratta di strade molto trafficate che quando escono dal paese vergono percorse in direzione del valico di Forca Caruso, fino a Castelvecchio Subequo oppure Castel di Ieri e Cocullo. Percorsi molto noti a motociclisti e a ciclisti. Tra l’altro si tratta di una zona in cui negli ultimi giorni è stato avvistato più volte anche l’orso marsicano, che quindi potrebbe essere messo in pericolo da gare illegali.