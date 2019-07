Mostra fotografica e biciclette, Mobilità Sostenibile Marsicana invita tutti presso il caffè letterario Vieniviaconme

Avezzano. Anche quest’anno è purtroppo saltata la Giornata della bicicletta ad Avezzano; tra le attività che noi si era programmato per quell’occasione, vi era una mostra fotografica.

Proponiamo per la cittadinanza avezzanese ma anche agli altri marsicani in bicicletta tutti i giorni di Venezio Venditti presso il caffè letterario Vieniviaconme, via Colaneri 8-10 in Avezzano, dal 13 al 20 luglio. Si tratta di una serie di scatti in cui il giovane fotografo luchese dimostra come tale mezzo di trasporto, può essere impiegato nei vari momenti della giornata.

La presentazione si terrà alle 18 di sabato 13 luglio.