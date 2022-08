Mostra fotografica “Abruzzo in bianco e nero”: i giorni di apertura

Magliano de’ Marsi. “Abruzzo in bianco e nero non è solo un’indicazione geografica o un’attribuzione di qualità. Abruzzo in bianco e nero è un concetto di appartenenza e di stile. Abruzzo in bianco e nero è la sublimazione di un territorio e di una storia”. Con queste parole l’associazione “Amici dell’immagine” presenta la nuova mostra da loro curata.

“Marsica, aquilano, Pescara, Sulmona”, prosegue l’associazione. “La costa e la montagna, le strutture moderne, quelle storiche. Un viaggio, un pensiero, un tragitto sensoriale da Alba Fucens a telespazio”.

“Tutto questo potrete assaporare, apprezzare e vedere dal 12 agosto al 22 presso l’auditorium comunale a Magliano de’ Marsi. Siete pronti ad un’immersione sensoriale?”, conclude l’associazione.