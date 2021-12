Moscatello Passito e panettone: un matrimonio di gusto per un Natale unico

Un buon panettone natalizio vuole al suo fianco un buon vino passito. Come essere sicuri di abbinare quello giusto? Oggi vi faremo consigliare da un’azienda vinicola abruzzese, Tenuta Secolo IX, che vi guiderà nella scelta per non farvi arrivare impreparati ai pranzi e alle cene delle feste.

“Il vino in questione”, ha affermato il team, “è il Moscatello Passito, un prodotto che è stato un punto di riferimento per una intera comunità, quella di Castiglione di Casauria; lo è stato per l’economia del paese e oggi lo è per un legame affettivo che si è protratto e rafforzato nei secoli”.

Ad affiancare il re dei dolci natalizi, dunque, un vino dall’anima profondamente abruzzese; è infatti uno dei più antichi vitigni autoctoni d’Abruzzo le cui uve vengono coltivate su un appezzamento del terreno a scaglie il cui potere è quello di trattenuta delle acque, difficilmente rilasciate alle piante, che vengono quindi incoraggiate a un naturale appassimento.

Un altro fattore che caratterizza la coltivazione delle uve di questo vino è l’esposizione e la luce con vigneti esposti a sud/sud-est, che affacciano su un sistema montano completamente aperto che ha tra le più alte ore-luce d’Italia.

“Sulla tavola a Natale”; ha concluso, “troverete quindi nel bicchiere un moscato variegato nei profumi ma sempre fresco, con un residuo zuccherino ben dosato, presente ma mai stucchevole. Un vino versatile ma godibile che si sposa con il panettone grazie a un continuo rimando tra la pasta morbida e i canditi, tra il calore alcolico e la freschezza agrumata”.

Cercatelo nelle migliori enoteche oppure, più comodamente, online su

shop.tenutasecoloix.it/