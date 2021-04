Morto nel Fucino un fenicottero: probabilmente disorientato dalle basse temperature

Avezzano. È morto probabilmente di freddo anche se le cause precise del decesso sono ora in corso di accertamento. È un fenicottero, che ieri è stato segnalato nel Fucino. Purtroppo però quando sono arrivati i carabinieri forestali sul posto per l’animale non c’è stato nulla da fare.

Il fenicottero è stato trasferito nella sede di Caruscino dell’istituto zooprofilattico di Teramo.

Sul posto sono intervenuti i militari del reparto del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di Pescasseroli.

Probabilmente l’esemplare, in migrazione, si era fermato nel Fucino durante il suo volo verso la parte più bassa del Mediterraneo. Anche per gli animali questo è un periodo difficile in quanto le temperature sono diventate all’improvviso molto rigide, prendendo alla sprovvista animali che migrano e che qui nel Fucino, invece, trovano l’habitat giusto per fermarsi lungo i canali.

L’animale è morto ieri quando addirittura nella Marsica è tornata la neve, insolita per oltre metà aprile.

Il fenicottero potrebbe anche aver perso la direzione del volo proprio per via delle basse temperature.