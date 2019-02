Morto a causa di un trauma cranico dovuto alla caduta, sciolti i dubbi sul caso del 71enne di Scurcola

Scurcola Marsicana. E’ morto a causa di una caduta. E’ quanto stabilito dal medico legale della Asl dell’Aquila riguardo al decesso di Enzo Morgante, 71 anni, trasportato alcuni giorni fa al pronto soccorso di Avezzano con un grave trauma cranico. Dopo l’incidente era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Aquila.

Dopo alcuni giorni di ricovero era sopraggiunta la morte. Non era chiaro se l’accaduto potesse essere riconducibile a una caduta o a un’aggressione. I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che propendevano per la prima ipotesi, quella che poi è stata confermata dalla ricognizione clinica sul corpo del 71enne, non si sbagliavano.

Nei giorni scorsi si era però temuto che il pensionato potesse essere finito in quelle condizioni in seguito a una caduta provocata da una aggressione. E proprio per questo motivo, onde evitare ogni dubbio, è stata disposta un accertamento medico-legale. I familiari hanno dato l’ok per l’espianto degli organi, come desiderava il pensionato, e ciò permetterà ad altre persone di vivere. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità.