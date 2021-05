Morti sul Velino, Veronica Mella: “Deploriamo raccolte fondi, stanno strumentalizzando il dolore”

Avezzano. “Gli ‘Amici di Valeria’, insieme alla famiglia Mella, deplorano iniziative a scopo di lucro e ‘raccolte porta a porta’ tese solo a strumentalizzare il Dolore”.

Veronica Mella, sorella di Valeria, la giovane avezzanese che ha perso la vita lo scorso 24 gennaio, insieme al fidanzato Gianmarco Degni e agli amici Tonino Durante e Gian Mauro Frabotta, ha scritto un post su Facebook in cui spiega di come ci siano persone che in questi giorni abbiano iniziato delle “raccolte di denaro” a nome delle famiglie dei quattro escursionisti.

Si tratta di una vicenda dai toni sgradevoli e imbarazzanti, considerata anche la risonanza mediatica che ha avuto la vicenda del ritrovamento dei quattro escursionisti per i quali tutta la Marsica, anzi tutto l’Abruzzo, ha pregato perché si arrivasse a un esito positivo.

Che purtroppo, però, dopo quasi un mese di ricerche, non è arrivato.