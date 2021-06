Civitella Alfedena. L’annuncio è arrivato dalla pagina Facebook del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ma non un annuncio triste ma una comunicazione che lascia alla natura il suo spazio e il suo corso. Così come deve essere.

Per molto tempo sono stati la coppia dominante, ma soprattutto negli ultimi anni, nel periodo degli accoppiamenti, venivano effettuate numerose interazioni aggressive tra i componenti del branco, utili a ristabilire le nuove gerarchie. Er Bufera e Dacia, avevano rispettivamente 12 e 13 anni ed erano dunque in età avanzata per un lupo appenninico. Quest’anno evidentemente la superiorità fisica di un’altra coppia ha fatto soccombere la coppia dominante, ormai di età avanzata, a favore di una coppia più giovane: come succede in tutti i branchi di lupi, sia in natura, sia in cattività.